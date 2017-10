La Gambie appelle le président togolais à démissionner

REWMI.COM- Le ministre des affaires étrangères de la Gambie, Ousainou Darboe a appelé le président togolais, Faure Gnassingbé à démissionner sans attendre. Il demande à la Cédéao et à l’Union africaine de le convaincre au besoin de le faire. Le Togo est en proie à une crise sociopolitique depuis plusieurs semaines. 14 partis politiques de l’opposition qui continuent de mobiliser la rue réclament le retour à la constitution de 1992. Des affrontements réguliers entre forces de l’ordre et militants de l’opposition sont notés. Le bilan diffère d’un camp à un autre. Si l’opposition parle de trois morts, 44 blessés par balle et 36 par bastonnade, le gouvernement soutient pour sa part qu’il n’y a aucun mort ni blessé.