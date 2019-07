La mélasse, très bon pour les cheveux cassants

La mélasse est un liquide brun foncé très épais et visqueux obtenu après raffinage du sucre extrait de la canne à sucre. Il contient beaucoup de vitamines et minéraux.

La mélasse aide à renforcer les cheveux fragiles et fins, les adoucir,les faire briller. Pour celles qui ont des cheveux gris ou blancs, elle permet de les noircir. La mélasse est également utilisée en cas d’anémie,de manque d’énergie ou pour traiter les problèmes d’acné.

On peut l’utiliser différentes façons:

En pré-poo:

Mouillez les cheveux et ajouter une cuillère à soupe de mélasse de la racine eux pointes. Laissez agir 30 minutes puis rincez. Ensuite,faites votre shampooing.

En soin profond:

Mélangez une cuillère à soupe de mélasse avec la même quantité d’une autre huile épaisse (ex: huile d’olive ou huile d’avocat) et ajoutez le tout à votre conditioner. Appliquez le mélange sur vos cheveux en insistant sur les pointes et laissez agir 30 minutes. Rincez complètement à l’eau tiède.