La Sapco et Akon signent un accord de partenariat pour une cité verte à Mbodiene

Akon tient sa Cité Verte, à Mbodiene, et va investir 50 Milliards de FCFA. En effet, le Directeur Général de la Sapco, Me Aliou Sow et l’équipe d’Akon ont, en présence du Ministre du Tourisme, signé, ce vendredi 24 mai, un protocole d’entente pour le développement d’un projet de tourisme durable à Mbodiène. Ce vaste chantier va s’étendre sur une superficie de 50 ha pour un investissement global de 50 milliards.