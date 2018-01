Lac De Guiers 2 À Modou LO : « Tu Es Un Mauvais Type »

Attaqué d’emblée par Modou LO qui le décrit comme un poltron, le sociétaire de l’écurie Walo, n’a pas tardé à lui porter la réplique.

«Modou LO cherche à me déstabiliser. Mais, c’est peine perdue. Attendons le jour J. Le coup est déjà parti et tout le monde sait que mon combat ne sera pas facile. Modou LO sait bien ce qui l’attend le jour du combat. Il doit faire très attention, car il ne peut pas me déstabiliser», assène Lac de Guiers 2. N’attendant pas la réaction de son adversaire, il enchaine : «Tes supporters ne te connaissent pas bien. Sinon, ils allaient tous te laisser, car tu es un mauvais type».

Une attaque au-dessous de la ceinture que le chef de file de Rock Energie n’a pas laissée passer. «Il n’y a pas longtemps, vous étiez à la Une des journaux. Souviens-toi de cela, au lieu de passer tout ton temps à dire du mal de moi», réplique Modou LO.

Walf