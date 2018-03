Lacoste remplace son logo iconique par 10 espèces menacées

C’est l’un des logos les plus reconnaissables d’entre tous : le célèbre crocodile de Lacoste est probablement le seul dont nous n’ayons pas peur ! Chacune des pièces de la marque en porte l’emblème et ce, depuis 85 ans.

Mais comme toujours, les choses peuvent changer. C’est en effet le cas du crocodile qui s’est absenté le temps d’une collection de polos collectors. Explication ? C’est dans le cadre d’une série limitée de polos que la marque Lacoste a choisi de mettre en avant 10 espèces d’animaux en voie de disparition plutôt que son célèbre reptile. Réalisée en association avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ainsi que le programme Save our Species, cette collection de polos ne compte pas plus de 1775 pièces. En effet, pour chaque animal représenté, le nombre de polos est équivalent au nombre de spécimens encore présents sur notre planète.

On retrouve alors des animaux comme le marsouin du golfe de Californie (30 spécimens) ou bien la tortue Batagur de Birmanie (40 spécimens). Avec pour but de récolter des fonds pour aider l’UICN à protéger ce qu’il reste de ces espèces, chaque polo est vendu 150€ (ce qui est plus cher qu’un polo lambda de la marque). On ne peut que saluer le geste qui se veut engagé.

Cette collection spéciale a eu l’air de déjà toucher sa cible en plein coeur puisque chaque modèle s’annonce comme d’ores et déjà indisponible sur le site.

