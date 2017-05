L’acteur américain Powers Boothe est décédé dimanche dans son sommeil à l’âge de 68 ans, a annoncé lundi son porte-parole au site web Entertainment Weekly.

L’acteur né au Texas était notamment connu pour ses rôles dans les films « Tombstone » (1993), « Sin City » (2005) et « The Avengers » (2012). Il a également joué dans différentes séries télévisées, comme « Deadwoord » et « Nashville ».