L’actu de la semaine, en bref et en images

Listes électorales : Karim hors course

Karim Wade ne pourra ni élire ni être élu lors de la présidentielle de 2019. Son inscription sur les listes électorales a été rejetée. Le directeur de l’Information de la direction des Élections a donné les arguments ayant motivé cette décision très controversée.

Sénégal-Mauritanie : De nouveaux accords de pêche

Le Sénégal et la Mauritanie ont conclu de nouveaux accords de pêche. Ceux-ci stipulent que Nouakchott octroie à Dakar 400 licences et 50 000 tonnes de poissons par an. Un mauvais accord pour l’association des pêcheurs artisanaux et pour l’opposant Idrissa Seck.

Parrainage : L’opposition encore déboutée

Le Conseil constitutionnel s’est une nouvelle fois déclaré incompétent à se prononcer sur le recours de l’opposition pour l’annulation de la modification du Code électoral pour l’instauration du parrainage.

Equipe nationale : Aliou Cissé veut rester

Dans un entretien accordé au quotidien sportif français L’Équipe, Aliou Cissé tire le bilan de la participation du Sénégal à la Coupe du monde et évoque son avenir à la tête de la Tanière. Le sélectionneur national ne cache pas son envie de poursuivre l’aventure avec les Lions.

Cheptel décimé : Plus de 22.000 bêtes tuées

Plus de 22.000 têtes de bétail ont été tuées dans le Nord lors des fortes pluies. Un bilan qui a jeté le désarroi parmi les éleveurs. En compensation, le chef de l’Etat a offert de plus d’un milliards aux éleveurs.

POLÉMIQUE

Pour ou contre Auchan ? Les petits commerçants pestent contre le géant français de la distribution. De nombreux consommateurs le portent au pinacle. C’est la polémique de la semaine.