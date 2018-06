L’actualité de la semaine. En bref et en Images !

La crise universitaire, le «dessert» de Macky, la remise du drapeau aux Lions au Palais, les excuses d’Idrissa Seck, le départ surprise de Zinédine Zidane du Réal de Madrid, le sauvetage impressionnant d’un enfant par le malien Mamoudou Gassama en France, sont autant de sujets qui ont fait l’actualité, cette semaine.

Macky augmente les bourses

Le chef de l’Etat a reçu en audience lundi dernier les étudiants qui ont obtenu une revalorisation des bourses et une baisse des tarifs de restaurant. Les boursiers ont désormais droit à 20 mille, 40 mille et 65 mille francs Cfa contre, respectivement, 18 mille (demi-bourse), 36 mille (entière) et 60 mille (d’excellence). La mesure entre en vigueur à la prochaine rentrée universitaire. Les tickets de restaurant passent de 75 à 50 francs Cfa, pour le petit-déjeuner, et de 150 à 100 francs Cfa, pour le déjeuner et le dîner. Ce changement sera effectif dès le mois de juillet prochain.

L’ucad suspend la grève, l’Ugb maintient le mot d’ordre

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont suspendu le mot d’ordre de grève. Les cours ont repris mercredi. En revanche, les étudiants de l’Ugb maintiennent leur mot d’ordre de grève illimitée. Ils réclament toujours la lumière sur la mort de Fallou Sène et le départ des ministres qui seraient impliqués dans la crise.

Macky et le «dessert» des colons aux tirailleurs

Macky Sall provoque une polémique après avoir affirmé que les Français « ont toujours respecté les Sénégalais parce que le régiment des tirailleurs sénégalais quand ils étaient dans les casernes, ils avaient droit à des desserts pendant que d’autres Africains n’en avaient pas »?

Remise du drapeau aux Lions au Palais

Macky Sall a remis le drapeau aux Lions, en partance pour le Mondial-2018. À l’exception de Sadio Mané, retenu avec Liverpool pour la finale de la Ligue des champions, contre le Real de Madrid, tout le monde était là. En costard-cravate, souriant, mais concentré. Retour en images sur la cérémonie.

A Paris, un Malien sans papiers escalade un immeuble pour sauver un enfant

Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papiers, est devenu un « héros », après avoir escaladé un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Mamoudou Gassama, é été naturalisé français, a été reçu en audience par le président Macron. Il a également intégré le service civique des sapeurs-pompiers Français.

Démission de Zidane du Real Madrid

Après l’obtention du troisième titre consécutif de la Maison Blanche en Ligue des Champions samedi dernier face à Liverpool (3-1), l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane a décidé de quitter son poste. Après deux ans et demi à la tête des Merengue, le technicien français a démissionné et a justifié sa décision.

Les excuses d’Idy

Après son tollé suscité suite à ses propos sur le conflit israélo-palestinien, le président de Rewmi a adressé une lettre d’excuse au Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Il a également demandé pardon à Sidy Lamine Niasse et à Bamba Ndiaye.