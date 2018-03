Laeticia Hallyday « allait jusqu’à effacer les messages et les SMS de Laura Smet du portable de Johnny »

Gala.fr Si durant l’hommage populaire rendu à Johnny Hallyday à la Madeleine, rien ne laissait présager une telle tempête familiale, aujourd’hui les informations s’accumulent concernant les relations conflictuelles vécues dans le clan Hallyday. Après l’annonce choc de Laura Smet et David Hallyday qui contestent le testament de leur père, les langues se délient. Il y a ceux qui soutiennent la dernière épouse de la star, seule bénéficiaire de l’héritage du défunt, et il y a ceux qui comprennent la réaction des deux aînés. Et chacun y va de son petit commentaire sur l’intimité du célèbre rockeur…