Ils s’étaient montrés unis dans la douleur, au cours de la cérémonie organisée à la Madeleine, quelques jours après la mort de Johnny Hallyday. Autour du cercueil de l’idole des jeunes, toute sa famille s’était rassemblée. On a vu Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy, bien sur, mais aussi les deux autres enfants du chanteur, David et Laura, nés de ses précédents mariages à Sylvie Vartan et Nathalie Baye.