Près d’un mois après l’enterrement de Johnny Hallyday, Laeticia et ses filles, Jade et Joy sont toujours à Saint Barthélémy, mais plus pour longtemps. Pour être proches de l’idole des jeunes, elles avaient toutes les 3 passé Noël sur l’île , en bonne compagnie. Mais voilà, alors que le deuil continue, la tristesse est toujours là.