L’Afrique du Sud se lance à la conquête spatiale

Ce vendredi est une journée importante pour l’astronomie, sud-africaine. Le tout nouveau télescope optique sur le continent s’appelle le Meerlicht et il pourrait bientôt aider les scientifiques à percer les mystères de l’univers. Et cela en commençant par observer de plus près les vastes cieux africains.

Les télescopes optiques fonctionnent en détectant la lumière visible dans l’espace. Et le Meerlicht tout particulièrement est relié à un radiotélescope. Ensemble, ces deux instruments vont pouvoir donner une image en temps réel du système solaire la nuit. Cette innovation fait partie du projet SKA, le Square Kilometer Array qui, une fois achevé, sera le plus grand radiotélescope au monde – d’une taille équivalente à près de 200 terrains de football. Le SKA a des antennes en Afrique du Sud, mais aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie et la communauté des astronomes et des astrophysiciens espèrent qu’il pourra bientôt faire avancer l’exploration spatiale et transformer notre connaissance de l’univers.