L’agresseur-violeur en série du stade Ely Manel Fall arrêté

La terreur des populations riveraines du stade Ely Manel Fall de Diourbel a été mise aux arrêts. Galass T. a été en effet coincé par les éléments de la brigade de recherches du commissariat central de la ville, qui étaient en embuscade dans les parages de l’infrastructure sportive et guettaient l’apparition éventuelle du recherché brigand. Qui a l’habitude de se pointer sur les lieux aux heures creuses de la nuit, en vue d’agresser les habitants et les détrousser.

Craint et armé, il opère chaque nuit, de 23h à 03h du matin à côté du stade…Des plaintes à gogo

A chaque tombée de la nuit, le malfrat débarquait aux abords du stade. Une fois sur place, il se retire dans un coin discret, sans éveiller le moindre soupçon, à la faveur de l’obscurité, surveille du regard les lieux et reste à l’affût. S’il aperçoit des proies à plumer, il guette le moment opportun, sort brusquement de l‘ombre et lance une foudroyante attaque-surprise à l’arme blanche. Il la dépouille de tous ses biens matériels. S’il tombe sur des dames, il les malmène, les détrousse et les viole sous la menace de couteaux. Trois femmes ont d’ailleurs saisi le commissaire central Diédhiou d’une plainte pour agression physique et vol suivi de viol. D’autres victimes sont venues se plaindre des faits similaires. Le malfaiteur opère tout le temps dans les parages du stade, de 23h jusqu’à 03h du matin.

Il dénude un couple, allonge l’homme au sol sur le ventre, le superpose avec sa petite-amie et viole celle-ci à trois reprises

Suite aux nombreuses déclarations d’agression et de plaintes, le central de Diourbel concocte un plan, lance la traque au malfaiteur et lâche à ses trousses ses éléments de la brigade de recherches. Ces derniers investissent presque chaque nuit les abords du stade et installent un dispositif, aux fins d’appréhender le recherché délinquant. Celui-ci réussit cependant à passer entre les mailles du dispositif de police et continue à sévir contre les honnêtes citoyens. Un jour, il intercepte un homme et sa petite-amie, en galante compagnie dans les parages du stade, et les fait passer un très mauvais quart d’heure. Il exhibe des couteaux, force le couple à se déshabiller et les contraint à s’allonger à même le sol. Il fait coucher ensuite l’homme sur le ventre et allonge la petite-amie de dos sur lui. Il lui monte dessus et la viole sauvagement à trois reprises.

Il confond des flics en civil à des proies, les attaque avec des couteaux et engage une rude bagarre

Les limiers en civil intensifient les investigations, relancent la chasse à l’homme, ce samedi 29 juin aux alentours du stade. Le malfrat les croise, croit avoir affaire à de potentielles proies à plumer et les attaquent. Il brandit ses couteaux et fonce sur les policiers. Qui esquivent l’attaque-surprise à l’arme blanche, sonnent l’alerte et tentent de maitriser le délinquant par une paire de menottes. Celui-ci se rebiffe, tient tête et engage une rude bagarre. Les policiers le maitrisent, l’embarquent et le conduisent au commissariat.

Galass déféré au parquet…Son dossier mis en instruction, suite à une information judiciaire ouverte

Après sa garde à vue, Galass T, 30 ans, a été déféré au parquet du tribunal de Diourbel pour vols multiples avec violences commis la nuit et viols répétés avec usage d’armes blanches. Son dossier a été mis en instruction par un juge d’instruction, qui a ouvert une information judiciaire.