Le LAKH (bouillie de mil et sa sauce au yaourt)

Les graines utilisées pour la bouillie se font traditionnellement à la main. Il s’agit de former de minuscules graines en frottant la farine de mil à l’intérieur d’une calebasse. Par frottement et adjonction minime d’eau, de petites boules se forment. Mais de nos jours, ces mêmes boules se vendent dans le commerce : elles sont lyophilisées et prêtes à l’emploi (araw).

Très consistant, ce dessert peut se prendre en petit déjeuner, voire constituer un repas à part entière. Une tasse de kinkéliba bien chaud aide à faire passer le tout.

Il est également traditionnellement servi le jour de l’Aïd el fitr (Korité – fête de fin du jeûne de ramadan) au retour de la mosquée. A cette occasion on peut choisir d’agrémenter la bouillie ou le yaourt d’ingrédients divers et facultatifs.

La bouillie, lors de la cuisson peut être agrémenter de raisins secs, noix de muscade, coco râpé, sucre, etc… Mais dans la version quotidienne, on se contente de l’eau des des graines de araw – le lait caillé ayant pour fonction de sucrer la préparation.

Le yaourt/lait caillé qui l’accompagne peut être considéré comme une véritable « sauce de lait » si l’on décide de l’agrémenter lui aussi : lait concentré non sucré (Gloria), sucre vanillé, sucre, fleur d’oranger, coco râpé, fuits divers (ananas, banane, etc…). Certaines rajoute de la crème fraîche et du fromage blanc. Mais quotidiennement, on peut se contenté d’un simple lait caillé sucré.

Le Kossam (lait caillé)

Ingrédients:

1l d’eau tiède

500g de lait entier en poudre

1 yaourt nature ou aromatisé.

Arôme et sucre au désir

Préparation :

Versez le lait en poudre dans l’eau tiède (il ne faut pas que ça soit à ébullition) et mélangez avec un fouet , battre le lait , éviter les grumeaux.

Pour rajouter le lait caillé , il faut mettre le bocal dans un endroit ou vous n’ allez plus le bouger.

Fermer hermétiquement , et mettre un morceau de tissu dessus.

Laisser reposer 10H au minimum.

Au bout de 10h vous obtenez un lait caillé délicieux. Sucrez et aromatisez à votre guise.

***********************

POUR LA BOUILLIE

500 g de Araw

2 L d’eau

1 c.café de sel

Sucre (facultatif)

2 poignées de raisins secs (facultatif)

3 cuillère à soupe de noix de coco râpé (facultatif)

1 grosse noix de margarine (facultatif)

1/2 noix de muscade râpé (facultatif)

POUR LA SAUCE DE YAOURT

1/2 cuillère à café de cannelle en poudre (facultatif)

1 cuillère à café d’essence banane (facultatif)

1 cuillère à café d’essence coco (facultatif)

Sucre vanillé

Fleur d’oranger

Lait concentré non sucré (Gloria)

Lait caillé

Préparation

Faire bouillir l’eau avec le sel.

Une fois que l’eau bout, rajouter progressivement les grains de araw (en pluie) tout en remuant avec une spatule en bois – laisser mijoter en remuant de temps en temps.

Au bout de 15 minutes, commence à se former une pâte

Ajouter les raisins secs, le coco râpé, le sucre, la muscade et la cannelle (facultatif) sans cesser de remuer.

Mais remuer doucement pour ne pas dissoudre les grains de araw

Au bout de ces 15 minutes, le lakh est prêt : y rajouter la margarine et bien remuer.

Une fois que le mélange se décolle bien tout seul du fond de la casserole, le renverser dans un récipient.

Mettre dans un bocal, le lait concentré non sucré, le lait caillé, le sucre vanillé et la fleur d’oranger, l’essence banane, l’essence coco

et sucrer selon les goûts en tenant compte de la teneur en sucre de la bouillie.

Réserver la sauce au yaourt au frigo.

Renverser la bouillie dans un plat creux et renverser par-dessus la sauce de yaourt.

Bon appétit !!!

Vous pouvez aussi remplacer le lait caillé par du Neuteuri

750g de bouye (pain de singe)

1L d’eau tiède

250g de pâte d’arachide

Laisser ramolir

mélanger le tout avec vos doigt jusqu’à ce que le mélange soit homogène, (vous pouvez y ajouter 2 cuillère à soupe de chocolat, c’est facultatif) , filtrer.

Ajouter 200g de sucre en poudre (sucrer à votre goût).

3 sachets de sucre vanillé

2 cuillère à soupe de fleur d’oranger

1 cuillère à café de muscade en poudre

Mettre au frais !

Wadial Korité bi rek nak pour wa sauver le couple khana dina lène nekh dé.