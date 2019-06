L’Algérie bat le Sénégal et file en 8es

Gros coup de l’Algérie ! Dans le premier choc de la CAN 2019, les Fennecs ont pris le dessus sur le Sénégal (1-0), ce jeudi. Dans une rencontre très disputée entre deux équipes accrocheuses, les hommes de Djamel Belmadi ont été les plus réalistes en trouvant la faille par Belaili au retour des vestiaires (49e). Un succès qui permet aux Algériens de prendre les devants dans le groupe C avec 6 points et de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition.