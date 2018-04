Lamine Coulibaly accusé de terrorisme : « J’avais avoué avoir rencontré le chef de Boko Haram parce que… »

Le procès des présumés terroristes se poursuit ce lundi 23 avril 2018 au tribunal de Dakar. L’accusé Lamine Coulibaly dit Abou Zabar, étudiant en arabe né en 1993 est appelé à la barre. Ce célibataire sans enfant est accusé d’actes de terrorisme par menace, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terroriste, financement de terrorisme, blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme. Il ne reconnait pas les faits, arguant qu’il s’était rendu au Nigéria sur proposition de Ibrahima Ba « pour approfondir mes études mais jamais pour combattre ». Pour se défendre de toute accusation, Coulibaly dit à la barre :

«J’ai une fois séjourné au Nigéria. C’était pour aller poursuivre mes études. Le voyage n’était pas planifié. J’étais avec Mamadou Tall et Abou Diallo. Mon voyage a été financé par Ibrahima Ba. Il m’a dit qu’il m’aidait en tant que frère musulman. On fréquentait la même mosquée à Yoff. C’est lui qui a financé aussi les autres. Il nous a remis, chacun, 150 mille francs Cfa. Arrivés au Nigéria, nous nous sommes rendus à Abadam. J’y ai fait 5 jours. Je révisais mes cours en attendant de m’inscrire dans une école. En principe, on nous a trompés. On devait aller au Niger mais pas au Nigéria. C’est après que je me suis rendu compte que nous étions au Nigéria. J’ai trouvé à Abadam Matar Diokhané, Omar Yaffa, Mouhamed Ndiaye, Ibrahima Ba et Ibrahima Ndiaye. »

« J’avais avoué avoir rencontré le chef de Boko Haram parce que… »

Reconnaissant à l’enquête préliminaire avoir subi une formation en maniement de trois types d’armes (Kalachnikov, lance-roquette e fusil BAMAK), il s’est rétracté à la barre.

« Je n’ai pas subi de formation militaire, ni participé aux combats ». Sur sa rencontre avec le chef de Boko Haram, l’accusé soutient : « En Mauritanie, j’avais avoué avoir rencontré le chef de Boko Haram parce qu’on me torturait. Ce sont les autres qui ont eu à rencontrer Abubacar Shekau. On était très fatigués au Nigéria. Nous n’étions pas à l’aise là-bas bien qu’on nous donnait à manger et à boire. Nous n’avions pas vu ce qu’on nous avait promis. C’est ainsi que nous avons décidé de rentrer au Sénégal ».

« Moustapha Faye a rendu l’âme et Mouhamed Mballo commençait à perdre sa tête. »

L’accusé raconte le calvaire qu’il aurait subi au Nigéria après avoir fait l’objet d’une dénonciation. « C’est à la suite d’une dénonciation que nous avons été arrêtés à Gaydan (Nigéria). On nous a demandés une question sur notre appartenance à Boko Haram, on a répondu par la négative. Ils ont commencé à nous torturer. On nous a emmenés en prison. Nous étions dans une petite cellule. On nous torturait. On ne se lavait pas. Moustapha Faye est tombé malade et Mouhamed Mballo commençait à perdre sa tête. On a été transférés dans une autre prison. Les tortures n’avaient pas cessé. Moustapha Faye a fini par rendre l’âme. Après son décès, ils nous ont déplacés dans une autre prison où nous avons fait deux semaines avant d’être transférés à Abuja. C’est après que l’ambassade du Sénégal au Nigéria est intervenu pour négocier notre libération ». Comme s’il regrettait cet épisode de sa vie, l’accusé declare : «d’un côté, j’ai gagné de ce voyage, d’un autre côté, j’ai perdu. J’ai gagné en expérience mais j’ai perdu beaucoup d’années d’études. On ne peut plus me servir de simples paroles pour m’enrôler. Quand je suis rentré au Sénégal, j’ai demandé à tous mes amis de ne pas se rendre au Nigéria.

Cheikh Moussa Sarr