L’Ams à la recousse d’Aliou Sall

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) dénonce le reportage de la BBC qui, selon elle, a été « commandité ». « Le reportage de la BBC, qui est visiblement commandité, s’est effectué uniquement à charge, sans l’équilibre nécessaire dans ce genre de documents, pour permettre une opinion objective. La volonté de nuire est manifeste et jette une grande suspicion sur les finalités de ce reportage », ont soutenu les maires dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Les soutiens d’Aliou Sall interpellent dans ce sens l’Etat du Sénégal pour des clarifications indispensables. Et pour ce faire, ils sollicitent l’appui des acteurs du Gouvernement. « Nous encourageons la saisine par Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour faire la lumière sur les contrats pétroliers suite aux révélations controversées du reportage de la BBC afin que cette affaire soit tirée au clair. » Ainsi, l’Association des Maires du Sénégal invite Aliou Sall, président de ladite association, à garder tout son courage et toute sa sérénité.