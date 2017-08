Des orages et des pluies se manifesteront au cours de cet après-midi et dans la nuit sur les régions sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) et centre (Fatick, Kaolack, Diourbel, Dakar, Thiès, Kaffrine, Tambacounda, Bakel), annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).