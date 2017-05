LANCEMENT DE SON MOUVEMENT : Aissata Tall Sall « Ose l’Avenir »

Me Aissata Tall Sall a procédé au lancement de son mouvement « Oser l’Avenir ». A cet appel, elle a dévoilé que son mouvement a pour ambition de recueillir les suffrages des sénégalais pour les élections législatives et pour l’élection présidentielle de 2019. Néanmoins, elle garde son appartenance au parti socialiste qui reste toujours ses racines politiques.

C’est dit et c’est fait ! La lionne de Podor a officialisé son mouvement « Oser l’Avenir ». Le nom de ce mouvement n’est pas hasard vu que la mairesse de Podor est naturellement connue de son engagement politique et de son audace à bousculer le secrétaire Général Ousmane Tanor Dieng dans le parti socialiste. Au lancement de ce mouvement, la mairesse de Podor a affirmé devant une foule déchainée : « il est temps de changer la donne parce que l’histoire nous enseigne que le destin du monde a été souvent façonné par une poignée d’hommes ouverts au progrès, à la justice et à la solidarité ». Sûre de sa personnalité politique, elle lance : « ma conviction est forte qu’ensemble, nous pouvons être parmi ces hommes qui portent et incarnent cet idéal ».

La présidente du mouvement « Oser l’avenir » déplore les difficultés auxquelles les sénégalais font face. Il s’agit « de mesurer les enjeux historiques auxquels nous faisons face, jeter les bases d’un développement endogène et global, parce que c’est tout une population qui nous attend et qui espère », a-t-il dit.

En outre, les élections législatives restent un point de mire pour le mouvement « Oser l’avenir ». Aissata Tall Sall a fait part que sa mission de recueillir les suffrages des Sénégalais en perspective des élections législatives prochaines mais aussi de l’élection présidentielle de 2019.

Safiyatou Diouf