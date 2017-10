Lancement de son mouvement la RV- TAS fait l’autopsie de l’échec de Macky

Que laissera dans l’histoire le président Macky Sall ? Pas grand-chose de positif, si l’on se fie à Thierno Alassane Sall. ! En lançant, ce samedi, son mouvement politique la République des Valeurs, TAS a dressé un bilan économique et social désastreux de Macky Sall.

L’ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall, a lancé ce samedi, son mouvement politique dénommé « République des valeur » (RV). Traçant le bilan du Président Macky Sall à la tête du Sénégal, TAS a ainsi décrit l’austérité qui prévaut au Sénégal. ‘’Les entreprises font faillite en cascade, jetant dans la rue, dans la précarité de l’informel, des milliers de pères et de mères de famille désespérés. Or, être dans l’informel, être ouvriers, menuisiers, mécaniciens, maçons, coiffeuses, vendeuses au Sénégal, c’est vivre dans la hantise permanente d’une vie dure et difficile. Le chômage des jeunes atteint des proportions telles qu’il menace la cohésion sociale. Il est symptomatique que le chômage des jeunes diplômés soit au moins trois (3) fois supérieur à la moyenne nationale. Dans une quasi-indifférence, nombre d’entre eux meurent dans les déserts nigérien, libyen ou algérien, sinon ils sont otages de milices qui leur font subir toutes les affres imaginables. Le fait que notre Etat ne tienne aucune statistique de ces drames à huis clos, est révélateur de l’indifférence des pouvoirs publics devant cette tragédie sans nom », a dit l’ancien ministre de l’Energie, listant les fiascos de Macky Sall. Pis, ajoute-t-il, la défaite morale de la coalition au pouvoir est massive et totale. ‘’Son échec au plan économique est tout aussi flagrant’’, ressasse-t-il.

Pour inverser cette tendance, TAS compte « tracer une nouvelle voix politique pour le Sénégal » en théorisant le concept de république des valeurs. « Chaque peuple glorifie un ensemble de valeurs qui constituent la quintessence de l’idée qu’il se fait de lui-même et de la place qu’il cherche à occuper dans le monde. Nous sommes ici aujourd’hui au nom de l’idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l’irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. Leurs luttes ont eu des répercussions au-delà de nos frontières et inspiré des peuples en Afrique et ailleurs », a-t-il souligné dans une salle pleine à craquer.

Mouhamadou BA