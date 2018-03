Lancement du projet «Yombal Mbojj» à 1,2 milliards Fcfa- Ouf de soulagement pour les Femmes rurales

Le préfet du département de Kaolack, Mme Ndiaye, a procédé hier au lancement du Projet « Yombal Mbojj », destiné à faciliter le battage du mil. Le projet est financé par l’USAID à hauteur 1 milliard 200 millions de nos francs pour une durée de 4 ans, dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Kolda. La cérémonie a eu lieu au Conseil départemental de Kaolack.

Le Directeur du projet, Alioune Ndiaye, a souligné que depuis trente-cinq ans, ‘’Technologie compatible International’’ s’est engagé dans la lutte contre la pauvreté en dotant les communautés rurales d’outils innovants pour les opérations post-récoltes et la transformation des produits agricoles. Le préfet de Kaolack a souligné que pour la fabrication et la distribution, «nous avons développé au Sénégal un partenariat avec les artisans locaux pour favoriser la fabrication et la maintenance au niveau local. Nous avons collaboré avec les groupements de producteurs et les services de conseil agricole et rural, pour une large diffusion de la technologie, la formation des producteurs et l’identification d’opportunités pour permettre aux petits producteurs de générer des revenus en mettant sur le marché des grains et des semences de haute qualité ». Mme Ndiaye a salué les actions de Technologie compatible International, une organisation non gouvernementale à but non lucratif. En ce qui concerne la batteuse (Yombal Mbojj), elle a été inventé pour accompagner les petits producteurs, spécialement les femmes, à améliorer leurs rendements tout en réduisant le temps et de travail. Cet outil opérable manuellement est robuste, simple et produit en quelques minutes des grains propres entiers, de grande qualité.

Ndèye Thiam