l’ancien député Alcaly Cissé sortira de prison le 25 septembre si…

REWMI.COM- Alcaly Cissé ne sera pas décapité en Arabie Saoudite. C’est connu depuis un certain mais ce qui semble compliquer sa situation c’est qu’il ne sortira pas de prison avant d’avoir payé une amande de 1,5 milliard de francs Cfa. Pourtant, il ne lui reste pas beaucoup de temps à purger puisque selon son avocat Me Tine, il devrait sortir de prison le 25 septembre 2018. L’ancien député sénégalais a été arrêté au Maroc en 2012 puis condamné à 6 ans de prison ferme pour escroquerie, maraboutage et faits contraire à l’Islam. Pourtant, pour la même affaire, il avait été jugé au Sénégal et relaxé. Si son avocat Assane Dioma Ndiaye demande à l’Etat de l’assister pour payer son amande, Me Abdoulaye Tine, pense que son client pourrait sortit de prison avant la date indiquée puisque souffrant de cancer de la prostate en état très avancé.