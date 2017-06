Landes : elle a passé plusieurs mois auprès du corps momifié de son mari

«Les voisins, qui viennent épisodiquement en vacances, ont constaté que depuis à peu près deux ans, ils ne voient plus leur voisin», né en 1927, a déclaré le procureur de la République de Dax, Jean-Luc Puyo.

Le corps vêtu d’une polaire et d’un bonnet

Jeudi, les gendarmes ont été reçu par l’épouse de l’homme décédé, qui continuait à vivre normalement dans la maison familiale. «Les gendarmes arrivent et trouvent le monsieur dans son lit, vêtu d’un sous-vêtement, d’une polaire et d’un bonnet. Mais il ne reste presque que les os et il a sur lui cinq ou six couvertures», a précisé Jean-Luc Puyo. Son épouse a été placée en hôpital psychiatrique.

Les enquêteurs vont devoir déterminer les causes et la date de la mort ainsi que confirmer l’identité du défunt. Une autopsie devait être pratiquée vendredi.

leparisien.fr