Landing Savané contre l’arrestation de Khalifa Sall

En conférence de presse e samedi, Landing Savané se démarque de l’arrestation du maire de Dakar, en ce sens, précise-t-il, que ce n’était pas une ‘’bonne chose”. En effet, selon le leader Aj/Pads-Authentique, l’incarcération de Khalifa Sall dans le cadre de la caisse d’avance de la mairie de Dakar “n’était pas une bonne chose”, dans la mesure où elle peut être interprétée comme “un règlement de compte politique”. Et, ajoute-t-il, “je l’avais dit au cours d’une réunion de Benno Bokk Yaakaar (BBY, coalition au pouvoir) que l’arrestation de Khalifa Sall n’était pas une bonne option. On a fait la publicité de Khalifa Sall ; on est en train de lui faire le buzz”, se démarque-t-il au cours d’une conférence de presse.