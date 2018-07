L’Angleterre s’arrache Ismaila Sarr

Manchester United, Chelsea, Liverppol et les gagnants du titre City ont envoyé des éclaireurs pour garder un œil sur l’As des « Lions ». Selon Thierno Seydi, agent d’Ismaila Sarr dans SunSport, a déclaré que son joueur: « Il est très rapide avec une excellente technique ».

« Sarr a impressionné en Russie, et a eu son meilleur résultat contre la Pologne où son rythme a causé des problèmes. Il a les mêmes qualités que Dembele de Barcelone. Ce sont des joueurs similaires », rajoute-t-il.

« J’ai reçu de nombreux appels de clubs anglais et allemands et peut-être même d’Italie. De nombreux agents du Royaume-Uni m’ont appelé en proposant de travailler avec eux et Ismaïla pour l’emmener en Premier League », poursuit-il, avant de déclarer que même « un agent italien a demandé à parler à la Juventus. Le prix sera autour de 50-60 millions d’euros. «