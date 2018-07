Le procès en appel de Khalifa Sall et Cie tire bientôt à sa fin. L’avocat général, Lansana Diabé, qui faisait son réquisitoire, ce lundi, a demandé la confirmation des peines principales et complémentaire infligées au maire de Dakar et à ses co-inculpés.

En première instance, Khalifa Sall avait écopé d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et d’une amende pénale de 5 millions FCFA.