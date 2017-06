L’APR DIASPORA BOUDE

«C’est Mimi qui devrait être tête de liste de Benno Bokk Yakaar au vu du travail qu’elle a abattu aux côtés du président de la République. Mais à ma grande surprise, il l’aurait placée sur la liste départementale de Kaolack, a fustigé notre interlocuteur. Je demande solennellement à Mimi Touré de démissionner de l’APR», a-t-il répété.

Yamadou Soumaré n’est pas le seul souteneur de l’envoyée spéciale de Macky Sall à avoir haussé le ton. Bien au contraire. «Nous sommes déçus. Le président de la République lui avait promis qu’elle serait tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar depuis deux ans. Elle ne s’attendait vraiment pas à cette seconde trahison, parce qu’elle a toujours fait preuve de loyauté et d’engagement envers le président Sall. Elle s’est toujours donnée corps et âme pour le parti et son leader», a martelé l’un d’eux, cité par «Vox Populi».

Visiblement très déçu, il a ajouté: «Peut-être qu’on veut mettre à la tête de l’Assemblée nationale un béni oui-oui. Tout le monde sait que Mimi Touré est une femme de caractère qui ne se laisse pas influencer. Elle est indépendante d’esprit».

Selon certaines sources, l’envoyée spéciale de Macky Sall, qui voulait être tête de liste nationale a boudé, du coup elle n’aurait pas été investie. «La Dame n’a pas accepté la proposition qui lui était faite de figurer en (bonne) position sur la liste nationale, ou même, d’être tête de liste départementale à l’intérieur du pays. Pour elle, c’était tête de liste nationale ou rien ! Elle a ainsi présenté le marché à Macky Sall, et la conséquence n’a pas tardé : Mimi Touré ne figure pas sur la liste des investitures de Benno bokk yaakaar», renseigne le Quotidien,