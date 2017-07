L’APR PERD LA TETE  A GUEDIAWAYE De fortes rumeurs sur des consignes de vote en faveur de Gackou

Dans les cinq communes de Guédiawaye, le bruit court et parcourt les états-majors. Mécontents des lobbies qui ont étêté le maire Aliou Sall, l’Apr vit encore ses contradictions.

Au marché comme à la borne fontaine, l’information sur des consignes de vote sanction circule dans le département de Guédiawaye. De folles rumeurs qui, à y voir de plus près, ressemblent à une revanche d’une certaine colonne de l’Apr, mécontente de la direction politique logée au palais présidentiel. Les partisans du maire Aliou Sall avaient rué sous les brancards, à l’image de leur mentor, pour indexer des faucons sagement assis au côté du Président Sall et synchronisés à lui. Après une houleuse audience au palais, tout semblait revenir dans l’ordre, mais c’était sans compter avec cette détermination, qui étale au point du jour, sa volonté première. Mika Bâ, un ancien du Pds qui a rallié l’Apr aux premières heures, ne semble pas faire l’unanimité. Et les partisans du maire Aliou Sall ne comptent guère mouiller le maillot pour élire un des leurs, qui risque d’être le patron du département sous la barbe du frère du Président Sall. Cette donne intégrée dans la lecture pourrait donner un certain crédit à ces rumeurs de vote sanction de plus en plus persistantes. Et à quelques jours du démarrage de la campagne, c’est le calme plat au sein de l’Apr. Zéro programme sur l’agenda. C’est le calme plat. Des responsables, comme le député sortant Boughazelli, investi à une place confortable, est sûr d’être réélu et ne se privera pas d’espérer une défaite, pour enfin clamer haut et fort que sa non investiture à la tête du département, en serait la cause. Et ces législatives, pour l’Apr, dans le département de Guédiawaye ne sera pas du tout facile. Malick Gackou et sa coalition vont bénéficier de l’effet Khalifa Sall et des dégâts prévisibles d’un Wade qui va éparpiller les votes. Tout compte fait, rien n’est encore gagné d’avance par aucune des listes.

Pape Amadou Gaye