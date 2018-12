L’APS renoue avec la grève

L’Agence de Presse sénégalaise (Aps) va renouer avec la grève. Selon le secrétaire général de la section Synpics de l’Aps, ils ont reçu mandat de l’Assemblée générale, réunie hier lundi 10 décembre, de déclencher une grève à partir de demain, mercredi 12 décembre 2018, jusqu’à approbation du budget réaménagé de l’Aps

La section SYNPICS de l’APS informe qu’elle a reçu mandat de l’Assemblée générale, réunie ce lundi 10 décembre, de déclencher une grève à partir de mercredi 12 décembre 2018, jusqu’à approbation du budget réaménagé de l’agence, bloqué par l’attitude irresponsable du Directeur de Cabinet du Ministère de la communication ». C’est ce qu’a annoncé Bamba Kassé, Secrétaire général de la section Synpics de l’Aps. A l’en croire, la Section Synpics de l’Agence de Presse sénégalaise informe l’opinion nationale et internationale que la situation de l’Agence de presse n’a pas encore connu d’évolution notable malgré les efforts financiers consentis par l’Etat du Sénégal, suite aux instructions du Président de la République, réitérées au mois de septembre dernier. « Plus de deux mois après que l’APS a bénéficié d’une rallonge budgétaire (le 4 octobre 2018), l’exécution de celle-ci n’est toujours pas possible du fait de la seule mauvaise volonté du Directeur de Cabinet du Ministère de la Communication, des Télécommunications, de la Poste et de l’Economie numérique, Souleymane Diallo. Alors que le budget réaménagé a été adopté par une réunion expresse du Conseil d’Administration datée du 23 octobre, le processus d’Adoption de celle-ci qui implique un visa de la tutelle technique (signature de documents), est rendu impossible par le refus inexplicable de Monsieur Diallo, exigeant un inversement du processus de signature en violation flagrante de l’orthodoxie administrative », a-t-il dit.

Selon lui, la résolution déjà signée par le Président du Conseil d’Administration, autorisant une augmentation partielle des émoluments des agents suite à la signature d’un accord d’entreprise, est bloquée par le Sieur Diallo au simple motif qu’il ne comprend pas et qu’avant de signer, il faudra que le Ministre des Finances signe d’abord. « Or, la tutelle financière, dernière destinataire de cette résolution qui est une partie du dossier de validation du réaménagement budgétaire, ne peut en aucun cas apposer une quelconque signature sur ledit document si celui-ci n’est pas préalablement visé par la tutelle technique. Monsieur Diallo, coutumier des faits, puisqu’ayant déclaré dans un échange avec le Secrétaire général de la section SYNPICS que ce ne sont pas des syndicats qui vont régler le problème de l’APS, s’est inscrit dans une logique de bloquer l’APS depuis son arrivée au département de la communication », a-t-il aussi dit. C’est sur ces entrefaites qu’il a indiqué que c’est la deuxième fois que son « indolence administrative bloque ou retarde l’exécution du budget de l’APS, le même Souleymane Diallo ayant l’année dernière trainé des pieds pour le même exercice au point que l’APS a frôlé le blocage de son budget ».

Cheikh Moussa SARR