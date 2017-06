FOOTBALL – L’Arabie saoudite interdit et sanctionne lourdement le port du maillot du Barça

La crise diplomatique dans le Golfe a des conséquences inattendues…

De la prison pour port de maillot de foot, c’est désormais possible. Non, vous ne rêvez pas ! En tout cas si vous vivez en Arabie saoudite et que vous supportez le FC Barcelone.

Après la crise géopolitique qui a frappé le Qatar, accusé officiellement par ses voisins de financer le terrorisme, on vient d’apprendre parSky Italia que le royaume d’Arabie saoudite a interdit à sa population de se vêtir de la tunique Blaugrana.

Le sponsor principal n’est autre que Qatar Airways

Pourquoi ? Parce que porter un maillot dont le sponsor principal n’est autre que Qatar Airways serait désormais perçu comme un soutien à la monarchie gazière de l’émir Tamim Ben Hamad al-Thani.

Les dangereux fauteurs de troubles qui oseraient désormais exhiber leur liquette du Barça dans les rues risquent une amende de 135.000 euros et une peine de quinze ans de prison. Rien que ça…