Largué, un footballeur menaçait d’envoyer les photos obscènes de son ex à ses parents

Six mois loin des pelouses et de sa famille, c’est la peine que risque le footballeur Aliou Tambédou. Ce dernier a été attrait, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour extorsion de fonds et collecte de données à caractère personnel. Ne pouvant pas gober sa séparation avec sa petite amie, il avait menacé d’envoyer les photos obscènes de celle-ci à ses parents. Il connaîtra son sort aujourd’hui.

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le footballeur Aliou Tambédou n’a toujours pas digéré le fait que sa petite amie l’ait quitté après 7 années de relation amoureuse. Hier, ils ont soldé leurs comptes devant le juge. Il faut dire que c’est la fille D. Traoré qui poursuit son ex copain pour extorsion de fonds et collecte de données à caractère personnel. Selon la plaignante, elle avait pris la décision de mettre fin à leur relation parce que ses parents s’y étaient opposés. Mais depuis l’année dernière, Aliou ne cesse de l’appeler depuis Kaolack où il se trouve. C’est pour lui réclamer des sommes d’argent, sans quoi il allait envoyer ses photos obscènes à ses parents qui ne voulaient pas de leur relation. Sous le coup de la panique, la fille lui a envoyé 10.000 francs pour qu’il rallie Dakar afin de régler cette affaire une bonne fois. Y étant, le footballeur a supprimé toutes les photos qui se trouvaient dans la galerie de son téléphone portable. Pensant que l’affaire a été classée, la fille a reçu un autre appel de Tambédou qui lui réclamait cette fois-ci 200.000 francs pour supprimer les photos qu’il avait enregistrées dans son ordinateur. C’est sur ces entrefaites qu’elle a porté plainte afin que le mis en cause arrête ses agissements.

Entendu à son tour, Aliou Tambédou a reconnu partiellement les faits. Sur une question de savoir pourquoi il se comporte de la sorte avec la fille, il a confié qu’il ressent toujours de l’amour pour elle. Par ailleurs, dit Aliou, il n’avait guère l’intention d’envoyer lesdites photos, il voulait juste menacer D. Traoré et c’est ainsi que celle-ci lui a envoyé la somme de 10.000 francs pour le transport. Selon lui, la fille voulait avoir la certitude que les photos avaient été supprimées, raison pour laquelle elle lui a envoyé l’argent pour qu’il vienne à Dakar. Devant le prétoire, il a soutenu avoir présenté ses excuses à la fille. Aliou a aussi dit au juge que n’eût été les parents de la fille, leur relation allait toujours exister. Malgré ses déclarations, le procureur a requis six de prison ferme à son encontre. Selon la représentante du ministère public, le mis en cause a commencé sa relation avec la fille alors qu’elle avait juste 16 ans. En outre, dit-elle, les faits sont d’une extrême gravité dans la mesure où le prévenu réclamait également des sommes d’argent. Ce réquisitoire a été jugé très sévère par la défense qui a demandé la clémence des juges. La robe noire a demandé au tribunal de prononcer lors de son délibéré, prévu aujourd’hui, une peine assortie du sursis.

Cheikh Moussa SARR