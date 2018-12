L’armée tue le malfaiteur

Le malfaiteur qui troublait le sommeil des populations de la capitale du sud a été tué hier lundi par la zone militaire numéro 5, a annoncé l’armée, repris par l’Agence de presse sénégalaise.

C’est « au cours d’une course-poursuite avec les forces de défense et de sécurité » que le mis en cause a été tué.

Accusé d’être l’auteur de plusieurs exactions dans les zones de Teubi (sortie nord de Ziguinchor) et du croisement Marsassoum, dans le département de Bignona, le malfaiteur était recherché depuis la deuxième quinzaine du mois d’octobre dernier, alors qu’il était parti se réfugier entre Camaracounda, Guidel et Pouboss des localités du département de Ziguinchor. L’armée annonce avoir engagé une traque contre lui pour préserver la quiétude et la sécurité des populations locales.