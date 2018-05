L’Armp a suspendu la procédure d’attribution du marché relatif à la construction et la mise en service d’un projet d’aménagement hydro-électrique de Koukoutamba sur le fleuve Bafing en Guinée lancé par l’Omvs. Ce, à la suite d’un recours introduit par China Gezhouba Group Co Ltd. Ce dernier, informe Libération, conteste la régularité de la procédure.