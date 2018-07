L’Asas décrète encore 72 de grève

L’alliance des syndicats de la santé (Asas) maintient la pression contre le Gouvernement. Mballo Dia Thiam et ses camarades ont décrété 72 heures de grève prévu les mardi, mercredi et jeudi prochains, informe Enquête. Le journal précise qu’il s’agit du 9ème plan d’actions depuis le début du mouvement d’humeur » de « And Gueusseum. Le plan d’action prévoit la rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN et des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers. Seul le service minimum et les urgences seront assurés. Les syndicalistes procéderont à une évaluation de la lutte le vendredi 13 juillet, avant la marche nationale prévue le jeudi 19 juillet.