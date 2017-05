En effet, avec seulement 17 kcal pour 100 grammes, on comprend facilement pourquoi ce légume demande plus d’énergie pour être digéré qu’il n’en apporte !

De plus, il faut savoir que l’asperge présente des propriétés diurétiques et drainantes qui en font un légume détox de premier choix, et qu’elle est également réputée pour être un coupe-faim efficace et empêcher les graisses d’être stockées dans notre tissu adipeux.

Wahou !