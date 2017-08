l’ASSAMM porte plainte contre Assane Diouf

Le président de l’ASSAMM (Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux) par la voix de son président Ansoumana Dione annonce avoir déposé une plainte ce jour, contre le « Fireman » Assane Diouf, le sénégalais basé à New Orléans aux Etats-Unis et qui a pris pour cible Macky Sall, Youssou Ndour, Souleymane Jules Diop,… et d’autres personnalités.

Dans un communiqué reçu par la rédaction de SeneNews, Ansoumana Dione détaille sa plainte telle que déposée chez le procureur: « Nous venons, par la présente, porter plainte contre Assane DIOUF, un compatriote vivant aux Etats-Unis d’Amérique, qui a proféré de très grosses insultes de mère sur le net à l’encontre du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL. »

Et d’ajouter : « Vu la gravité de ce fait inédit dans notre pays et totalement condamné par nos religions, coutumes et cultures, nous vous demandons de bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour son rapatriement immédiat afin que justice puisse être rendue au nom de tout le peuple sénégalais, principal victime de ses propos.«