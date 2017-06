L’ASSEMBLÉE A VOTÉ LE PROJET DE CODE DE LA PRESSE

Le texte était défendu par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, et le secrétaire d’Etat à la Communication, Yakham Mbaye.

Initié depuis 2010 sous le régime d’Abdoulaye Wade, le projet de Code de la presse a été longtemps rejeté par l’exécutif et le législatif qui ne voyaient pas d’un bon œil les dispositions relatives à la dépénalisation des délits de presse.

Ces dispositions ont été finalement enlevées du texte qui donne plus de plus de clarification au statut de journaliste, à l’accès au métier, prévoit des mécanismes de financement des médias, etc.

La Coordination des associations de la presse (CAP) a organisé le 3 mai une marche pour demander, entre autres, le vote du nouveau Code de la presse.