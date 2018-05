L’Association nationale des Kinésithérapeutes attaque la Fsf: « batay, toubab yi nioniou mom »

Le président de l’Association nationale des Kinésithérapeutes, Cheikh Seck s’est défoulé sur la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a dans le staff médical des Lions deux (2) kinésithérapeutes français. Ce qui a fait déborder la goutte du vase.

« Le fait que la fédération sénégalaise de football recrute deux kinésithérapeutes prouve que nous ne savons rien de notre métier ou qu’elle nourrit un complexe d’infériorité. Cela montre effectivement que les toubabs continuent la colonisation.

Je suis sidéré d’autant que nous participons à toutes les rencontres internationales, où qu’elles puissent être organisées dans le monde. On vient même d’en terminer une au Sénégal, et on a défalqué 08 millions de francs CFA sur fonds propres, personne ne nous a aidés », s’insurge le kinésithérapeute.

A l’en croire, ces français ne sont pas plus compétents qu’eux et « nous dénonçons avec vigueur cette discrimination ».