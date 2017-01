DANS L’ATTENTE D’ETRE RECRUTES DEPUIS 2013- DES SORTANTS DE LA FASTEF FONT MONTER LA PRESSION

Après avoir reçu une formation qui a pris fin en 2013, les sortants de la formation payante de la FASTEF ont vu leur rêve, de rejoindre les salles de classes, brisé. Alfouseyni Keita le coordinateur des étudiants non affectés de la FASTEF de déclarer que «depuis 2013 nous courons dernière nos OS(ordre de mission) » selon ce dernier des engagements ont été pris par le chef de l’Etat, Macky Sall. Il avait lors d’un conseil des ministres, le 9 Janvier 2014, donné des instructions au ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, de procéder au recrutement de tous les sortants de la FASTEF.

Lors de nos négociations, M Thiam, accompagné du DG de la fonction publique et de la représentation parlementaire, en l’occurrence Elaine Tine et Abdou Mbow, avait clamé que le système avait besoin de nous, mais pour des raisons budgétaires ils ne pouvaient pas nous recruter tous, ils vont procéder à un recrutement par phase, c’est-à-dire recruter un nombre en 2013 -2014 et un autre nombre en 2014-2015, ce qui est inadmissible, ce qui est une injustice », soutient -il.

Et de poursuivre son propos : «en 2013-2014, ils ont recruté un nombre insignifiant, en 2014-2015 ils ont recruté 368 et en 2015-2016, c’était le black out total, ils n’ont recruté aucun parmi nous ». A l’en croire, là où le régime précédent recrutait des milliers de personnes ;, le gouvernement de Macky Sall se contente, selon lui, d’enrôler des centaines voire des cinquantaines, ce qui réduit le recrutement à néant.

Se référant à l’affectation des professeurs dans les collèges à la demande, le coordinateur de déclarer qu’il y a un besoin criard de professeurs. Et de dénoncer qu’au lieu de recruter des sortants de la FASTEF qui ont la formation et le diplôme donc habilités à former des professeurs, ils préfèrent recruter de la clientèle politique, autrement dit les vacataires.

Et l’Etat fait croire à l’opinion qu’il a besoin de recruter des scientifiques, des professeurs en math, en arabe, mais en réalité, c’est pour masquer, dit-il, des recrutements politiciens. «L’année dernière au mois de janvier plus précisément le 24 nous avons entamé une grève de la faim et le médiateur de la république M. Alioune Badara Cissé est intervenu et on a suspendu notre mouvement de grève pour négocier avec les acteurs Etatiques, mais j’ai le regret de vous annoncer que jusque-là rien ne bouge parce que jusqu’à présent nous attendons notre ordre de service » déclare-t-il.

Sud quotidien