L’audition des 5 candidats par le Patronat annulé

Les cinq candidats en lice pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 devaient passer au jury du Patronat. Madické Niang, El Hadji Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, devraient être ainsi entendus séparément par Mansour Kama, Baïdy Agne, Mbagnick Diop, Babacar Ngom pour qu’ils déclinent leur vision et programme économique. Finalement, ces rencontres qui devaient se tenir sur la période du 11 au 15 février 2019 n’auront plus lieu, d’après «L’As» qui donne l’information. A l’origine de cette annulation ? L’absence de réaction des candidats dans les délais proposés, indique le journal. Toutefois, la plateforme souhaite rencontrer le président de la République que les Sénégalais auront choisi pour échanger avec lui sur les priorités du secteur privé national.