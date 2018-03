Laura Smet a pris une grande décision !

Alors que le clan se déchire, Laeticia est de nouveau sortie du silence ce jeudi, par le biais de son avocat, afin de faire une mise au point.

Dans un communiqué, Me Ardavan Amir-Aslani a fait savoir qu’il comptait « réagir fermement face à la vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias.

Ce dernier a également affirmé que le regretté Johnny Hallyday n’était pas « manipulé » et a « pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre » et qu’il « ne peut tolérer que celle qui fût l’épouse de Johnny Hallyday pendant 23 ans, celle qui avait toute sa confiance et qui doit assurer aujourd’hui l’avenir de leurs deux filles mineures, soit ainsi vilipendée et insultée, par des personnes qui ignorent absolument tout du fond de l’affaire ».

Le 12 février dernier, soit deux mois après la mort de l’artiste, Laura Smet et son frère David Hallyday ont annoncé leur souhait de contester le testament de leur père. D’ailleurs, si cette bataille fait rage, la comédienne du clan ne compte toutefois pas se cacher. Elle sera, comme le font savoir nos confrères de Closer, présente sur la scène des César 2018 ce vendredi 2 mars. Laura y remettra un prix.