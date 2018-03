Laura Smet et David Hallyday : ils ne voulaient pas assister à l’hommage à la Madeleine

Et si David Hallyday et Laura Smet avaient snobé l’hommage populaire à Johnny Hallyday, qui s’était tenu le samedi 9 décembre, en présence de milliers de personnes ? Au lendemain du 6 décembre, date de la mort de l’idole des jeunes, c’est bien ce qui a failli se passer.

Protester contre leur belle-mère, Laeticia Hallyday

Si l’on en croit les déclarations de Christophe Barbier sur France 5 dans C dans l’air ce mardi 27 février, le veille de cet évènement, les deux premiers enfants du Taulier avaient décidé de ne pas assister à la messe qui s’est tenue à la Madeleine. Pour protester contre leur belle-mère, Laeticia Hallyday, qu’ils affrontent maintenant en justice autour de la succession de Johnny, ils comptaient montrer l’image d’une famille désunie au grand public.

« Absence funeste des deux aînés »

C’est la femme du président, Brigitte Macron, qu a sauvé les apparences… « La veille au soir, alerté appa­rem­ment par Line Renaud, Emma­nuel Macron a mis Brigitte dans la confi­dence : ils envi­sa­geaient même, David et Laura, de ne pas venir du tout, a raconté Chris­tophe Barbier. Et Brigitte Macron, toujours diplo­mate, impro­vise un thé à l’Élysée, où les deux enfants viennent, le président fera une appa­ri­tion, et c’est là qu’on arrive à tran­si­ger pour que quand même, aux yeux de la France, il n’y ait pas cette absence funeste des deux aînés, qui aurait été un événe­ment, une cassure ».