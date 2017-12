L’Australie met un terme à ses frappes aériennes en Irak et en Syrie

L’Australie a annoncé ce vendredi 22 décembre 2017 qu’elle mettait fin à sa campagne de frappes aériennes en Irak et en Syrie. Six avions de combat participaient depuis trois ans à ces missions. Ils vont regagner l’Australie, a confirmé la ministre australienne de la Défense, Marise Payne.

« Mission accomplie » pour les forces aériennes australiennes qui ont contribué à l’anéantissement du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie, a annoncé ce vendredi la ministre de la Défense, Marise Payne, sur la chaîne de télévision australienne Sky News. Selon elle, les six avions de combat Hornet ont participé aux frappes ces trois dernières années ont effectué plus de 2 700 sorties.

Ils regagneront l’Australie dans le courant du mois de janvier, marquant ainsi la fin des opérations australiennes dans cette région. Soixante pilotes et membres d’équipage sont concernés par ce retrait. Canberra conservera tout de même sur le terrain, au sein de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, quelque 700 militaires, dont 380 qui auront pour mission d’entraîner les forces antiterroristes irakiennes afin de préserver la sécurité.

Car si le califat autoproclamé de l’organisation EI s’est effondré en Irak et en Syrie, le danger insurrectionnel n’est pas pour autant écarté. Le risque d’attentat demeure très élevé, pas seulement dans ces pays. L’Australie coopère déjà avec l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et plus récemment les Philippines pour empêcher la propagation du terrorisme dans toute la région.