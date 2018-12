Ldc et Coupe Caf: Jaraaf et Génération Foot qualifiés

Le Jaraaf de Dakar s’est qualifié pour le second tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions, en battant, mardi, par quatre tirs au but, Koroki du Togo. L’équipe dakaroise a obtenu sa qualification à l’issue des tirs au but alors qu’elle a été battue, 1-0 par le club togolais. Au match-aller à Dakar, Koroki avait été battue sur le même score. Sur l’ensemble des deux rencontres, les équipes étaient à égalité. Elles ont été départagées par la séance des tirs au but.

Génération Foot arrache la qualification au Mali

L’académie Génération foot a arraché la qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la coupe de la CAF, en dominant (0-1) le Djoliba AC de Bamako, ce mardi. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de Ndiaga Yade (2e) sur pénalty. Avec ce succès, GF retrouve une étape où il avait échoué l’an passé contre les Marocains de Berkane.