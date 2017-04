LDC La Juventus ramène le Barça sur terre

Giflé 3-0 à l’aller, le FC Barcelone n’a pas trouvé la solution face à la Juventus Turin (0-0) ce mercredi soir, à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Inefficaces, les Blaugrana ont buté sur une défense piémontaise absolument extraordinaire.

L’histoire ne s’est donc pas répétée pour le FC Barcelone. Six semaines après son incroyable remontada face au Paris Saint-Germain (6-1), le club catalan a été freiné par la Juventus Turin en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sèchement battus à l’aller (0-3), les Blaugrana n’ont jamais trouvé la faille dans la défense piémontaise (0-0) ce mercredi soir, lors de la manche retour. Comme la saison passée, Lionel Messi et les siens n’atteignent pas le dernier carré de la compétition. Pour la Vieille Dame, le rêve d’un premier sacre depuis 1996 est toujours possible. Chiellini-Bonucci, c’est du béton ! Parfaitement entrés dans la partie, les Bianconeri affichaient une grande sérénité sur le plan défensif et ne paniquaient pas sur les nombreux déboulés de Neymar. Grâce à des sorties de balle très propres, les partenaires de Pjanic profitaient des énormes espaces laissés par les Blaugrana pour se procurer des opportunités dangereuses. Au fil des minutes, les Turinois reculaient considérablement et n’étaient pas loin de se faire surprendre par Messi, qui manquait de précision sur sa tentative. Malgré toute leur volonté, l’Argentin et les siens se cassaient les dents sur une imprenable forteresse piémontaise. Incroyablement solide, la paire Chiellini-Bonucci annihilait toutes les offensives adverses. Preuve que les Catalans ne trouvaient pas la solution, Suarez, peu en vue jusqu’ici, montrait des signes d’énervement qui n’arrangeaient vraiment pas son équipe. A la pause, la remontada attendue semblait vraiment compromise. La Juventus imprenable Et elle aurait pu être définitivement enterrée dès le retour des vestiaires si Cuadrado n’avait pas manqué le cadre sur une frappe croisée qui frôlait le poteau de ter Stegen. Pressé par le temps, le Barça se précipitait et manquait de justesse dans les 20 derniers mètres. Si elle était étouffée depuis l’heure de jeu, la Vieille Dame résistait et grappillait du temps avec beaucoup d’expérience. Et même lorsque la défense était mise hors de position, Buffon s’occupait de tout pour repousser le danger. Complètement éteints, les supporters catalans tentaient de pousser leurs joueurs mais rien n’y faisait : la Juventus était insubmersible et imperméable ce soir. Cette dernière aurait même pu repartir avec la victoire si Cuadrado et Lemina n’avaient pas tergiversé dans les dix dernières minutes. Anecdotique pour les hommes de Massimiliano Allegri, qui rejoignent le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois en trois ans. Pour le Barça, le mot remontada restera associé à Paris.

