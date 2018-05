LDC: Le Real est en finale !

Double tenant du titre, le Real Madrid défendra bien son titre. Après avoir tremblé (2-2) contre le Bayern Munich (éliminé, comme l’an dernier en demi-finales) à qui il n’a manqué qu’un but. Battu 2-1 à Munich à l’aller, le Bayern a, dès la 3e minute, surpris le Real Madrid. Sur un centre de Müller, Ramos ratait de façon acrobatique, son dégagement. En embuscade, Kimmich (déjà buteur lors du match aller) trompait Navas de près. Dans une rencontre partie à très vive allure, Karim Benzema, aligné d’entrée par Zinédine Zidane, libéré du marquage d’Alaba, égalisait de la tête pour les Espagnols (11e), avant, sur une passe anodine en retrait de Tolisso de profiter de l’erreur du gardien allemand Ulreich qui s’emmêlait les pinceaux, glissait et laissait le Français marquer dans le but vide (2-1, 46e). Dans ce match au rythme fou, James Rodriguez sur un centre de Süle, voyait sa première reprise contrée, avant de parvenir à tromper Navas (63e). Le danger et la peur passaient ensuite d’un camp à l’autre mais le Real ne lâchait pas sa qualification pour la finale de Kiev, le 26 mai. Le match retour entre l’AS Roma et Liverpool sera disputé ce mercredi. Le 26 mai, en Ukraine, ils tenteront de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la troisième fois consécutive !