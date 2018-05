Ldc : Sadio Mané nominé pour le titre de joueur de la semaine

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, est nominé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Lors des deux derniers matchs de Ligue des champions de Liverpool, face à Manchester City puis l’AS Rome, Mohamed Salah et Roberto Firmino avait étincelé. Ce mercredi au stade olympique, c’est Sadio Mané qui s’est montré le plus en vue. S’il n’a pas énormément aidé les Reds par son repli défensif parcimonieux, l’ailier gauche sénégalais a fait vivre un enfer à l’arrière garde de l’AS Roma et a placé Liverpool sur de bons rails en ouvrant la marque dès la neuvième minute de jeu. Pour rappel, lors des quarts de finale retour contre Manchester City, Sadio Mané a été élu joueur de la semaine.