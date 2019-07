Premier huitièmes de finale de la CAN entre le Maroc et le Bénin. Qualifiés avec trois victoires en trois matches, les Marocains étaient favoris face à des Béninois qui n’ont pas gagné en phase de poules. Dans un match tendu, les Écureuils du Bénin sont venus à bout du Maroc après la séance de tirs au but.

Très ambitieuse, l’équipe du Maroc partait pourtant très timidement dans ce match face au Bénin. Les Béninois, qui ont fait trois matches nul pendant la phase de poules, essayaient surtout de bien défendre. Hormis quelques occasions marocaines, la première période, très terne, prenait fin sur un score nul et vierge logique.

Au retour des vestiaires, c’est bien l’équipe du Bénin qui ouvrait le score grâce à un but d’Adilehou sur corner (53e). Belle surprise pour les Écureuils qui n’ont jamais gagné un match de CAN en phase finale. Piqués au vif, les Marocains répliquaient et En-Nesyri profitait d’une énorme erreur d’Adéoti pour égaliser (76e). Largement dominateurs, les Lions de l’Atlas bénéficiaient d’un penalty à la toute dernière seconde mais Ziyech ne trouvait que le poteau (90e+4). Coup de sifflet final et début des prolongations donc.

En prolongations, le Bénin, après avoir encaissé l’égalisation sur une énorme erreur, se voyait être réduit à 10 après l’expulsion d’Adenon (97e). En confiance, les Marocains tentaient d’arracher la qualification mais sans succès. Au bout des deux heures, la séance de tirs au but allait commencer. Aux tirs au but, c’est le Bénin qui a été plus fort que son adversaire grâce à un superbe arrêt d’Allagbé sur En-Nesyri notamment. Le Bénin file en quarts de finale et élimine le Maroc. Première grosse surprise dans ces phases à élimination directe.