Le dernier hommage de l’armée à Amadou Mbaye Loum (video)

Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a salué ce mercredi la mémoire de l’ancien journaliste et reporter de guerre à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique), Amadou Mbaye Loum, évoquant notamment « un professionnel auprès des armées » et « un homme humble ».

« Au nom du président de la République Macky Sall et sous sa permission, nous lui rendons un vibrant hommage et prions pour le repos de son âme ; Amadou Mbaye Loum fut un journaliste, un professionnel auprès des armées, un homme humble, et éminemment bon », a-t-il relevé.

Il s’exprimait lors de la cérémonie de levée du corps du journaliste à la retraite, décédé lundi à l’hôpital Principal de Dakar des suites d’une maladie.

Pour le ministre des Forces, Loum « a su porter auprès du public tout ce qui est bon du côté des forces armées et nous lui en sommes sincèrement reconnaissants. Il a laissé derrière lui une empreinte indélébile ».

« Mbaye Loum, je l’ai connu même avant d’entrer au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI). C’est un homme avec qui j’ai partagé beaucoup de chose sur le plan personnel et professionnel », a souligné de son côté le directeur général de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise, Mamadou Racine Talla.

« Après sa retraite administrative, il a été encore plus actif, et à mon arrivée à la RTS, c’est avec beaucoup de plaisir que je l’ai suivi retracer le retour du président de la Gambie Adama Barrow dans son pays », a-t-il dit.

Le DG de la RTS a conclu son témoignage en ces termes : « L’essentiel est d’accomplir de bonnes œuvres dans sa vie et de laisser de bons souvenirs derrière lui. Et lui, il a eu cette chance. Au nom de la RTS, je présente mes sincères condoléances à toute sa famille tout en priant pour le repos de son âme. »

Quant au secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYMPICS), Ibrahima Khalil Ndiaye, il a souligné qu’ »Amadou Mbaye Loum a tout fait pour que tout le monde connaisse l’armée ». « Il fut connu pour son professionnalisme. Nous lui rendrons hommage pour le travail remarquable qu’il a effectué au service du pays à travers le journalisme », a-t-il poursuivi.

« Douloureuse est mon émotion devant la planche funéraire du corps de mon ami Amadou Mbaye Loum, un homme qui accordait une attention particulière à l’insertion des jeunes », a déclaré son ancien collègue à la RTS, Mohamed Bachir Kounta.

Il ajoute : « C’était un bon citoyen et grand républicain et un excellent serviteur de son pays qui savait rendre service sans l’art du toucher. Nous demandons au Tout-puissant de l’accueillir au paradis ».

Pour le représentant de la famille du défunt, Abdourahim Seck, « les grandes actions survivent à leurs auteurs, et Mbaye Loum a laissé derrière lui une empreinte indélébile ». D’après lui, « il restera à jamais gravé dans le cœur des hommes qui est le meilleur cimetière ».

« Nous manifestons notre profonde gratitude à tous ceux qui sont là, et surtout, au chef de l’Etat qui l’avait nommé comme conseiller auprès de lui, ce qui est une marque de considération pour lui ainsi que pour toute sa famille », a-t-il poursuivi.

« Mbaye Loum a circulé avec l’armée dans beaucoup de pays où il y avait la guerre et rien ne lui était arrivé. Donc, nous demandons au Tout-Puissant, qui l’a toujours protégé, de l’accueillir dans son paradis », a-t-il indiqué, l’air très ému.