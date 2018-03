Le Khalife Général des Mourides, Cheikh Sidy Makhtar Mbacké reçoit Mbagnick Diop, président du Meds et du Groupe Promo Consulting

Mbagnick Diop le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) et du groupe Promo consulting a été reçu par le Khalife Général des Mourides, Cheikh Sidy Makhtar Mbacké en prélude au grand Magal de Touba. Le Khalife n’a pas manqué de demander au Président Mbagnick, fervent disciple et ami de la famille, les tenants de ses projets actuels et futurs. Il lui a prodigué des conseils avant de prier pour lui. Le Khalife des mourides, après ces moments remplis de solennité, a demandé au Président du Meds de revenir lui rendre visite plus régulièrement. Le Président du groupe promo consulting, ainsi honoré d’être reçu par cet illustre Guide religieux, prendra congé de son hôte couvert de prières, avec le sentiment du devoir accompli.

Mamadou Diouf



REWMI QUOTIDIEN